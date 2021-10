Gary Neville aplaude mudança tática de Solskjaer: «Antes Ronaldo parecia uma criança sozinha»

Gary Neville aplaudiu a mudança tática que Ole Gunnar Solskjaer levou a cabo no jogo com o Tottenham (3-0). O Manchester United passou de um 4x3x2x1 utilizado frente ao Liverpool (e que redundou numa derrota, por 5-0) para um 5x3x2 diante dos spurs.





Mas o antigo futebolista, agora comentador, não acredita que o treinador venha a implementar o novo esquema tático em definitivo. "Não tenho dúvidas que este não é o plano do Ole. Deixar Sancho, Rashford e Greenwood no banco não é o plano. Não é o plano de recrutamento nem o do treinador e acredito que não é assim que ele vai jogar", explicou."Ele jogou em 4x2x3x1 nos últimos 37 jogos e não vai mudar para um 5x3x2. Mas a mudança do sistema parece ter beneficiado Cristiano Ronaldo. Retirou-lhe pressão de cima do ponto de vista defensivo", acrescentou.Neville recordou, depois, o jogo com o Liverpool. "Vê-lo sozinho lá frente com o Liverpool na semana passada, ou com o Leicester... Ele parecia uma criança pequena. Mas hoje [ontem] as coisas correram-lhe na perfeição. Foi um dia para ele, não apenas pelo golo, mas porque pareceu que ele jogou numa equipa."A seguir, deixou um recado: "Nas últimas semanas o Ronaldo esteve exposto, foi questionado pela imprensa, e ele não pode ser sujeito a isso."