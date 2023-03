Gary Neville arrasa Bruno Fernandes: «Alguns dos seus comportamentos foram uma vergonha»

O Manchester United viveu uma tarde de pesadelo na visita a Anfield, ao perder por 7-0 diante do Liverpool , e Gary Neville não teve problemas em apontar diretamente o dedo a Bruno Fernandes por algumas ações que teve na segunda parte."Que confusão... Alguns dos comportamentos do Bruno Fernandes foram uma vergonha. Fica ali de mãos juntas, quase a perguntar 'por que não saio?' O Ten Hag lidou com alguns contratempos no passado, mas este é dos grandes. Acabaram em cacos, perderam a cabeça, a forma e disciplina", disse o antigo defesa, à Sky Sports.Neville deixou ainda claro que, apesar dos bons resultados, nunca viu os red devils como candidatos ao título. "Nos últimos tempos construíram alguma confiança, mas isto é fora do comum. Esperemos que seja uma situação única. Custa. Não podes perder 7-0 como jogador do Manchester United. Os primeiros 40 minutos foram uma típica atuação de equipa visitante. A segunda parte foi uma vergonha absoluta, uma confusão, sintetizada naquilo que foi o capitão Bruno Fernandes, uma vergonha por várias ocasiões. Este não é espírito habitual da equipa e o Ten Hag tem de ligar com a situação muito rapidamente", pediu.