Gary Neville compara Manchester United a "equipa de sub-9": «Isto é muito, mas muito mau»

Gary Neville, antigo jogador do Manchester United, agora comentador da 'Sky News', não escondeu a desilusão depois do dececionante desaire dos red devils ontem, diante Brentford, por"O Erik ten Hag tem agora de esperar 9 dias até ao próximo jogo e isso, a meu ver, não é positivo. Sobretudo depois de um pesadelo destes", explicou o antigo futebolista. "Quando se pensa que o Manchester United não pode descer mais, acontece isto."Depois, deixou críticas à equipa. "Estes jogadores já provaram, com três treinadores, que não trabalham o suficiente. Estão sem confiança, precisam de ajuda. Já fui treinador numa equipa que passava por algo assim e eles precisam de fazer algo. Hoje a equipa desceu mais fundo, parece que estão continuamente a descer. A realidade é que isto é muito, mas muito mau."Apesar de Cristiano Ronaldo ter voltado ao onze, Neville não apreciou as escolhas do treinador holandês. "Ten Hag escolheu a equipa mais 'pequena' possível para defrontar o Brentdford. É preciso lidar com o lado físico da Premier League. Parecia homens contra uma equipa de sub-9", acrescentou o antigo defesa, que "não queria acreditar naquela primeira meia hora".O Manchester United perdeu os dois jogos que fez esta época na Premier League e é o último classificado do campeonato inglês.