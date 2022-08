Gary Neville dá o exemplo de Ferguson e deixa recado a Ronaldo: «Não podes ter a tua estrela a mandar»

Gary Neville foi colega de Cristiano Ronaldo no Manchester United mas deixou esta quarta-feira um recado ao português, dando o exemplo do antigo treinador de ambos."Não podes ter a tua estrela a mandar na tua loja. Não podes. Por isso, quando no passado o Sir Alex Ferguson transferiu jogadores foi porque esse jogador precisava de ser transferido. Conheço os adeptos do Manchester United mas se Ronaldo quiser sair, o Manchester United, na minha opinião, deve facilitar a situação", garantiu o ex-internacional inglês durante o programa 'The Overlap'.O antigo lateral-direito e atual comentador de futebol, de 47 anos, elogiou o que CR7 alcançou no desporto-rei mas lamentou a situação das últimas semanas, com o regresso tardio aos treinos por parte do avançado luso."Deixem-me ser bem claro. As conquistas de Ronaldo no futebol vão além de qualquer coisa que alguém possa desejar e imaginar. Ele estará entre os melhores jogadores de sempre e o que aconteceu este verão no Manchester United será esquecido nos próximos 20 anos. Mas é desagradável, para mim, assistir, como ex-capitão e ex-jogador do Manchester United, a que neste momento o craque do balneário se está a portar mal. Nos últimos anos tínhamos o empresário do Pogba – e não necessariamente Pogba – a fazer isto com o clube", reiterou Neville.