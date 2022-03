Gary Neville e a longevidade de CR7: «Talvez exista uma história para Ronaldo no Sporting»

Os três golos marcados por Cristiano Ronaldo ao Tottenham no fim de semana e os 807 que já totaliza na carreira foram tema de debate num programa da 'Sky Sports', em Inglaterra, onde os comentadores abordaram a longevidade da carreira do português, de 37 anos. E Gary Neville, antigo defesa do Manchester United, acredita que os red devils não vão ser o último clube de CR7."Não me surpreenderia se ele continuasse a jogar até aos 40. Uma das melhores coisas deste tipo de jogadores é a longevidade. A ideia de que podem jogar mais tempo e ao mais alto nível é muito importante para eles", considerou Gary Neville."Vejam os clubes onde ele já jogou, as ligas onde esteve e a forma como demonstrou a sua capacidade em todo o mundo. Não ficaria surpreendido se houvesse outra história depois do Manchester United", prosseguiu o antigo defesa."Posso estar completamente enganado, mas duvido. Penso que o Ronaldo ainda quer marcar nos melhores campeonatos. Talvez regresse a Portugal, talvez exista uma história para ele no Sporting. Consigo vê-lo a jogar nos melhores campeonatos por mais dois ou três anos. Não me surpreende se ele quiser chegar aos 1.000 golos", concluiu.