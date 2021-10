Gary Neville e os craques do Man. United: «Tê-los juntos faz com que não haja um trabalhador a sério»

O Manchester United foi derrotado este sábado pelo Leicester (2-4) na Premier League, chegando assim ao terceiro jogo consecutivo sem vencer na competição. Após a partida, Gary Neville voltou a tecer duras críticas aos red devils, afirmando que chega a ser "difícil" ver a equipa a ser desmontada por outras formações "decentes e organizadas".





"Há problemas, a performance continua a não ser boa. Há algumas semanas, disse que a partir do momento em que começassem a defrontar equipas decentes, iam ter dificuldades. Aston Villa, Everton, Villareal e Leicester são equipas decentes. As exibições coletivas têm sido terríveis, difíceis de assistir", começou por dizer.E prosseguiu. "Conseguiram alguns bons resultados e algumas iniciativas individuais que deram em golo, mas como um todo, tanto com como sem bola. Quando jogam contra uma equipa organizada e com uma metodologia bem definida, passam mal".Neville lamentou que numa equipa cheia de estrelas, ninguém se consiga destacar por ser um jogador "trabalhador"."Hoje vimos uma equipa com Greenwood, Sancho, Cristiano, Pogba e Bruno Fernandes, todos de início. Eu não queria ser um defesa naquela equipa. Amo-os a todos enquanto jogadores, mas tê-los juntos faz com que não haja nenhum trabalhador a sério. Precisam de um motor para se juntar aos grandes jogadores. Não há equilíbrio. O que aconteceu hoje não foi uma surpresa".O ex-internacional inglês deixou uma mensagem para o futuro próximo, onde os red devils vão enfrentar, em menos de um mês, Liverpool, Tottenham e Manchester City."Quando venceram o Newcastle (4-1) não foram assim tão bons. E sabemos o que está para vir. Tendo passado dificuldades quando equipas razoáveis, agora vão jogar contra as melhores equipas do mundo. No próximo domingo, Liverpool, e na semana a seguir o Manchester City. Depois Tottenham e Chelsea. Isto são equipas a sério. Claro que os jogadores se podem motivar, mas não começaram bem".Recorde-se que o Manchester United vinha de uma série de 29 jogos sem perder fora de casa.