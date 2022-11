Gary Neville: «Manchester United tem de terminar o contrato com Ronaldo»

Gary Neville: «A saída de Ronaldo do Man. United não devia acontecer desta forma» Gary Neville: «A saída de Ronaldo do Man. United não devia acontecer desta forma»

Gary Neville responde a Ronaldo: «Frustração acumulada»

Gary Neville comentou na 'Sky Sports' a entrevista de Cristiano Ronaldo e considerou que o Manchester United não tem outra hipótese que não seja terminar o contrato com o jogador português."Não acho que ele [Ronaldo] queira voltar atrás. O Cristiano não teria dado esta entrevista se essa fosse a sua intenção. Penso que ele sabia as consequências que isto ia ter, além de significar o fim do seu percurso no Manchester United", explicou Neville, que foi um dos visados de CR7 na entrevista."O Cristiano disse o que disse, basicamente criticou os jovens, os jogadores, o Ten Hag, os donos, a direção... Quando se faz isto é óbvio que não se mantém o emprego durante muito tempo. Questiono o que o Manchester United está fazer porque a realidade é que eles sabem que têm de terminar o contrato com o Cristiano. Caso contrário abrem um precedente onde basicamente no futuro qualquer jogador poderá fazer este tipo de críticas", explicou.Neville considera que Ronaldo fez as coisas da pior forma: "Concordo com algumas coisas que o Cristiano disse, muitos adeptos do Manchester United concordam, mas a realidade é que quando és empregado e dizes aquelas coisas, a ligação com o empregador tem de acabar. O Manchester United vai ter de o fazer nos próximos dias. O Cristiano provavelmente também quer isso, mas as coisas não precisavam de acabar desta forma. Podiam ter conversado há umas semanas e enveredado por outro caminho. Mas não aconteceu assim, encostaram-se às cordas."O antigo futebolista, que foi companheiro de equipa de Ronaldo aquando da primeira passagem do português por Old Trafford, explica que os restantes jogadores "vão ficar deslidudos". "E para ser honesto, foi isso que critiquei no Cristiano há quatro semanas. Disse que não queria saber da relação dele com o treinador, já vi jogadores e técnicos darem-se mal ao longo dos anos. O que é preciso é permanecer forte no balneário, mostrar que estás lá para o teu grupo, com os teus companheiros de equipa. Sejas ou não titular, percas ou ganhes, estejas ou não lesionado. Tens de garantir que estas com eles até ao fim. Quando ele deixou o campo antes do jogo acabar, e não foi a primeira vez que o fez, não adotou o comportamento profissional que seria expectável do Cristiano Ronaldo, sabendo tudo o que ele já deu ao clube. O que ele fez foi indefensável, deixou o campo pela segunda fez. Se tem um problema com Erik ten Hag, teria sido melhor resolver isso no balnbeário, em frente aos jogadores. Cumprimentava os companheiros de equipa e depois então metia-se no carro e ia embora."