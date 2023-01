«Golo de Bruno Fernandes é uma das maiores farsas a que já assisti na Premier League»

De uma "decisão incrível e disparatada" a uma autêntica "farsa". Robbie Savage não poupa nas críticas ao falar da arbitragem do dérbi de Manchester, entre United e City (2-1) , do passado fim-de-semana. Bruno Fernandes é um dos principais visados: para o antigo internacional galês, o golo do médio português que iniciou a reviravolta do resultado para os red devils devia sido anulado."Não peço desculpas por apontar o dedo à decisão incrível, disparatada e, francamente, errada de que Marcus Rashford não interferiu no lance que, efetivamente, protegeu a bola e a deixou para Bruno Fernandes marcar. É uma das maiores farsas que já vi na Premier League. Foi assim tão mau. E, se querem saber o verdadeiro impacto na corrida pelo título, eis a verdade. Se o golo tivesse sido anulado, tal como dita o senso comum, acredito que o City vencesse o United", escreveu num artigo de opinião publicado esta sexta-feira no 'Mirror'.E acrescentou: "Com mais três pontos na tabela, significaria que poderiam subir ao topo ao bater o Wolverhampton, este fim de semana, ainda que apenas por algumas horas, visto que o jogo do Arsenal contra o Manchester United é só no domingo", completou.