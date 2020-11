«Gracias negrito»: a publicação de Cavani no Instagram que pode valer sanção ao uruguaio

Edinson Cavani chegou há poucas semanas a Inglaterra e talvez por isso ainda não se tenha adaptado ao controlo apertado que é feito nas redes sociais pela Premier League, que recentemente já levou inclusivamente a uma suspensão a Bernardo Silva por uma brincadeira com Benjamin Mendy. Na altura o português foi acusado de utilizar um termo racista, algo que agora deverá também acontecer ao uruguaio, segundo revela a Sky Sports.





Em causa está uma partilha feita nas Histórias do Instagram este domingo, na qual um amigo do avançado do Manchester United enalteceu o facto de este ter bisado diante do Southampton ("Asi te quiero Matador", algo que poderia ser traduzido como "assim gosto de ti, Matador").Cavani gostou do que leu, decidiu partilhar a mensagem original e dar-lhe um toque de agradecimento, com um "Gracias, negrito" ('Obrigado, negrito'). Uma publicação que o uruguaio terá encarado como sendo algo inocente, sem nada de errado, mas que levará a FA a abrir uma investigação. De resto, refira-se, a referida partilha já foi mesmo apagada pelo dianteiro do Manchester United.