Greenwood acredita que nunca mais irá jogar pelo Manchester United: «Sabe que a situação é complicada...»

O tempo de Mason Greenwood no Manchester United pode mesmo ter chegado ao fim. Segundo o 'The Sun', o internacional inglês já contou aos amigos que não acredita que voltará a vestir a camisola dos red devils, depois de alguns colegas e da equipa feminina se terem mostrado contra a reintegração do avançado nos treinos.Greenwood não pisa os relvados há 15 meses depois de ter sido acusado pela própria namorada, agora noiva, de agressão – processo no qual acabou por ser absolvido em fevereiro. Greenwood esperava voltar aos treinos no Manchester United, algo que não deve acontecer como uma fonte revela ao jornal inglês: "Ele está em casa frustrado. Quer voltar a jogar futebol, mas sabe que a situação é complicada. Quer voltar, mas sabe que não será com uma camisola do United."Ainda assim, a continuidade de Mason Greenwood no futebol não deverá estar posta em causa, uma vez que o