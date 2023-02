Greenwood foi ilibado pela justiça mas estrelas do Man. United não o querem no balneário

As estrelas do Manchester United não querem que Mason Greenwood volte ao balneário da equipa esta época, escreve este domingo o jornal inglês 'The Sun'.Ilibado pela justiça, depois de há um ano ter sido acusado de agredir a namorada (chegou a ser inclusivamente detido), o comportamento de Greenwood continua a ser investigado internamente pelo clube.O avançado de 21 anos continua suspenso, sem receber salário, e não pode ainda treinar nem jogar. Mas segundo o jornal, os restantes jogadores temem que a sua chegada possa perturbar o bom momento vivido pela equipa."Os jogadores até estão recetivos ao seu regresso, mas a atenção que terá sobre ele pode ser uma distração. O balneário está como não estava há anos e ninguém quer perturbar isso", disse fonte do clube ao 'The Sun'.Greenwood jogou pela última vez pelo Manchester United em janeiro do ano passado. Tem contrato com os red devils até 2025 e os patrocinadores do clube ainda não se pronunciaram sobre um eventual regresso.