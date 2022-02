Greenwood reforça segurança da sua mansão depois de sair da cadeia

Mason Greenwood reforçou o sistema de segurança da sua luxuosa mansão em Manchester depois de ser libertado sob fiança, na sequência das queixas de violência doméstica que a namorada do jovem avançado do Manchester United, de 20 anos, fez nas redes sociais.Segundo o jornal 'The Sun', há dois seguranças no exterior da residência, além de ter sido visto um homem entrar na residência com um sistema de segurança avaliado em cerca de 420 euros, que segundo o jornal contempla 8 câmaras de videovigilância.Greenwood - que já foi suspenso pelo Manchester United e que, segundo o 'The Sun', não será chamado por Gareth Southgate à seleção inglesa - foi detido e inquirido pela polícia por suspeitas de agressão, violação e ameaças de morte.