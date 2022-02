Greenwood vai continuar detido por mais um dia

Suspeito de violação e de violência doméstica, Mason Greenwood vai continuar sob custódia policial até amanhã, 2 de fevereiro. Em comunicado, a polícia de Manchester informa que requereu a extensão do prazo para o interrogatório ao atleta que foi detido no passado dia 30 de janeiro.Na origem do caso estiveram vários vídeos, imagens e áudios publicados, nas redes sociais, onde a namorada acusa o jogador de agressões físicas e de cariz sexual. A polícia adianta ainda que foi adicionada à investigação uma suspeita relacionada com ameaças de morte.Entretanto, Greenwood, que já tinha sido suspenso pelo Manchester United, perdeu o patrocínio da Nike e foi removido do simulador de futebol, FIFA 22.