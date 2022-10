Greenwood viola liberdade condicional: contacta ex-namorada e polícia bate-lhe de novo à porta

O jornal inglês 'The Sun' avança este sábado que Mason Greenwood está novamente em sarilhos, por alegadamente ter violado as condições da liberdade condicional.O jogador do Manchester United, que se prepara para responder a um processo onde é acusado pela ex-namorada de violação, agressão e ameaças de morte, terá agora entrado em contacto com a vítima, algo que estava expressamente proibido de fazer.Greenwood estará a ser interrogado pela polícia, segundo o 'The sun', que apareceu na mansão do jovem avançado, de 21 anos, esta manhã.Recorde-se que o internacional inglês aguarda desde janeiro deste ano o desenrolar do processo, depois de ter passado três noites na prisão. Tem estado em liberdade condicional desde então.Apesar de ter sido suspenso pelo Manchester United, o jogador continua a receber o salário de cerca de 86 mil euros por semana. Perdeu, no entanto, o patrocínio da Nike e saiu do FIFA 22.