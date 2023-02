Greenwood viu queixas serem retiradas e Man. United reagiu: «O clube irá agora conduzir o seu próprio processo»

Mason Greenwood viu esta quinta-feira todas as queixas de violação e agressão de que era alvo serem absolvidas, uma notícia que o Manchester United, clube que detém o passe do avançado internacional inglês, prontamente reagiu com um comunicado através do seu site oficial."O Manchester United nota que todas as queixas contra Mason Greenwood foram retiradas. O clube irá agora conduzir o seu próprio processo antes de determinar os próximos passos. Não iremos tecer mais comentários até que todo o processo esteja concluído", pode ler-se.Greenwood, recorde-se, foi detido pela primeira vez em janeiro do ano passado, depois das acusações da ex-namorada, em que esta divulgou fotografias e vídeos das alegadas agressões feitas pelo jogador. Apesar de ainda ter contrato com o Manchester United, o inglês está suspenso de todas as competições.