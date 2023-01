Guardião com mais jogos pelo Man. United deixa certeza: «Ninguém vai bater o recorde de Alex Ferguson»

Alex Stepney, guarda-redes com mais jogos pelo Manchester United até agora, abordou a corrida pelo título da Premier League, em entrevista à 'SportingPedia'. Convidado a prever quais as equipas que vão terminar nos quatro primeiros lugares, o antigo guardião apontou à classificação que se verifica agora à 19.ª jornada: Arsenal, Manchester City, Newcastle e Manchester United.Stepney deixou ainda a garantia de que "ninguém vai bater o recorde de Sir Alex Ferguson" de 810 jogos na Premier League, mesmo que Pep Guardiola continue no Manchester City mais alguns anos, e apontou à incapacidade que o técnico espanhol tem tido em conquistar a Liga dos Campeões, desde que saiu de Espanha. "Quando é que Guardiola venceu a Liga dos Campeões pela última vez? Há 10 anos. O problema é que é a única coisa que querem no Manchester City. E, se pensarmos bem, Guardiola nunca mais a ganhou desde que saiu do Barcelona", frisou.O antigo guarda-redes dos red devils confessou ainda não ter "nenhuma observação" a fazer sobre Ten Hag e lamentou já não haver conexão entre os jogadores do passado e os do presente do clube inglês: "Quando Alex [Ferguson] estava lá, podíamos conhecer os jogadores e eles sabiam quem nós éramos, mas agora mudou."Stepney disse ainda que os donos do Manchester United "nunca mudaram a história" em relação à longevidade dos treinadores no cargo, desde Ferguson, e lembrou as passagens de Louis Van Gaal e José Mourinho pelo banco dos red devils. "Os Glazers nunca mudaram a história do clube. Penso que os treinadores têm de o fazer. Não sei muito sobre Ten Hag, mas penso que com Van Gaal e Mourinho, não havia forma de ficarem no clube por mais do que provavelmente dois ou três anos", apontou.