'Herdeiro' de Cristiano Ronaldo no Manchester United faz mea culpa: «Podia ter feito mais»

Depois de ter sido considerado o herdeiro de Cristiano Ronaldo no Manchester United, o italiano Federico Macheda não teve a carreira que todos esperavam. Na temporada de 2008/09 o português já era dado como certo no Real Madrid e os adeptos dos red devils olhavam para Macheda como um novo herói, sobretudo pelos golos que o miúdo de 17 anos marcou ao Aston Villa e ao Sunderland naquela época.





Mas esses tempos de glória não perduraram e o jovem italiano acabou por não ser o novo Ronaldo. Hoje faz mea culpa. "Podia ter feito mais, trabalhava com uma equipa incrível e sinto que falhei comigo mesmo. A forma como jogava, como me cuidava, a minha vida... Não jogava e procurava desculpas em vez de trabalhar mais", reconhece o avançado de 29 anos, que agora joga no Panathinaikos.A verdade é que acabou por não vingar e, depois de assinar um contrato profissional com o United, foi emprestado à Sampdoria. "Esses seis meses estragaram a minha carreira porque tentaram matar-me como futebolista. Comecei a duvidar de mim mesmo, estávamos a lutar para não descer, mas toda a gente começou a atacar-me. Pensavam que, porque vir do Manchester United, ia salvá-los mas eu não estava pronto. Era jovem. Não funcionava e eu não era o eleito para fazer as coisas funcionar", recorda.Agora, no Panathinaikos é o goleador que muitos esperaram ver em Old Trafford. "É o clube perfeito, grande e com muita história. Eles precisavam de mim porque não estavam nas melhores condições e eu estava à procura de um projeto assim. Tem sido bom para todos."A sua carreira seguiu um caminho diferente daquilo que muitos pensavam, mas Federico Macheda diz que não mudava nada. "Se pudesse voltar atrás não teria feito nada de diferente. Não mudaria esse momento. Tavez o meu momento tenha chegado demasiado cedo, mas é algo que cada adepto do United recorda."