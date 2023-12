«Houve a questão do Ronaldo, do Jadon Sancho, do Varane... Isto não funciona a favor de Ten Hag»

Jaap Stam, antigo defesa do Manchester United, está preocupado com Erik ten Hag e com a pressão a que o treinador continua a ser sujeito, depois do adeus da equipa às provas europeias. O antigo jogador holandês, de 51 anos, teme pelo futuro do compatriota à frente dos red devils."Ele [Ten Hag] tem de estar preocupado com o que vai acontecer. Podes suspender jogadores, mas é tudo uma questão de gestão de homens e a forma como lidar com os futebolistas", começou por explicar no podcast 'Stick to Football', depois da derrota de ontem com o Bayern Munique, na Champions."Houve a questão do [Cristiano] Ronaldo, a questão do [Jadon] Sancho, a do Varane - não sei se aconteceu alguma coisa. Há a questão da imprensa e dos jornalistas que são banidos das conferências de imprensa. Tudo isto não funciona a seu favor. É preciso paz e tranquilidade. A última coisa que um treinador precisa é de dar atenção a coisas como jogadores e imprensa. É preciso estar focado a 100 por cento e não andar a falar sobre jogadores ou do que eles pensam de ti enquanto treinador", acrescentou.E a finalizar, garantiu: "Preocupo-me com ele, por isso seria bom se alcançasse bons resultados."