Ibrahimovic lembra mensagem que o fez perder milhões: «Raiola queria matar-me»

Zlatan Ibrahimovic revelou um episódio curioso no verão de 2016, quando se transferiu do PSG para o Manchester United. No seu livro, entitulado 'Adrenalina', o avançado, agora no AC Milan, contou como uma publicação no Instagram deitou por terra uma estratégia publicitária de quatro milhões de euros."Estava muito cansado de longas negociações. Por isso decidi escrever uma mensagem no Instagram com o seguinte: 'Hora do mundo saber. O meu próximo destino é o Manchester United", contou o sueco, que depois teve de lidar com a fúria do agente, Mino Raiola."'Não podes fazer anúncios como estes se as negociações não estiverem concluídas', disse-me. Mino Raiola queria matar-me", lembrou Ibrahimovic, assumindo a culpa por ter estragado "uma apresentação ao estilo de Hollywood"."Senti-me como se estivesse em areia movediça e tentei fazer algo para seguir em frente, sem pensar nas consequências. Fui eu que errei. Peço desculpa mais uma vez", vincou.O internacional sueco, de 40 anos, contou ainda como reagiu Ed Woodward, na altura vice-presidente do Manchester United, após saber da mensagem nas redes sociais. "Disse-me que tinha estragado uma manobra publicitário de quatro milhões de euros, que tinham planeado uma campanha surpresa e uma apresentação com efeitos especiais ao estilo de Hollywood. Estraguei tudo com um post nas redes sociais", assumiu.A aventura em Old Trafford, recorde-se durou pouco mais de época e meia, com o sueco a apontar 29 golos em 53 jogos pelo Manchester United, tendo conquistado uma Liga Europa em 2017, com José Mourinho no comando dos red devils.