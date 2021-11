Ibrahimovic: «No Manchester United falam demasiado do passado, deviam limpar a cabeça»

Zlatan Ibrahimovic considerou numa entrevista ao jornal inglês 'The Guardian' que o Manchester United devia de deixar de viver no passado. O avançado sueco do Milan, que vestiu as cores dos red devils entre 2016 e 2018, considera que há laços que têm de ser cortados.



"Falam demasiado do passado. Quando lá cheguei disse 'estou focado no presente e em fazer a minha própria história'. Mas às tantas parece um 'loop'. É preciso pensar no presente ou então ir ao hospital limpar a cabeça", explicou o jogador, de 40 anos.



'Ibra' recordou os seus tempos em Inglaterra, onde marcou 17 golos na sua época de estreia, tendo passado depois grande parte da segunda temporada lesionado. "Tive uma grande experiência em Inglaterra. O Manchester United é um clube fantástico e ganhámos o par de troféus. Mas a qualidade, do ponto de vista técnico, está sobrevalorizada. A Premier League tem qualidades diferentes, como o ritmo, não podes ser o melhor jogador do Mundo se não souberes lidar com aquele ritmo."



"Mas em Espanha, França e Itália a técnica é melhor. Por isso é que há tantos estrangeiros na Premier League. Eles trazem a técnica", prosseguiu.



Nesta entrevista Ibrahimovic abordou também a cotovelada que deu em César Azpilicueta no jogo da Suécia com a Espanha, de apuramento para o Mundial. "Fiz de propóstito. Não tenho vergonha de o dizer, porque ele fez uma parvoíce a um companheiro meu. Foi uma estupidez, mas fi-lo para que ele compreendesse: 'Isso não se faz, f... Não tens tomates para o fazer a mim, mas vou ensinar-te o que se passa se o fizeres a mim'. Por isso o fiz. Que pode dizer? A mim não dirá nada, mas sim ao meu companheiro, que é demasiado bom. Não estive bem, mas voltaria a fazê-lo. Sou assim. Não tenho vergonha de o dizer."