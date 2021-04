Proprietários do Manchester United já colocaram preço ao clube

O jornal 'Irish Mirror' revela que os proprietários do Manchester United colocaram um preço no clube. Segundo aquela publicação, o valor foi fixado em 4 mil milhões de libras, cerca de 4.600 milhões de euros.





"Os investidores na cidade acreditam que uma oferta próxima do preço inicial de 4 mil milhões de libras levaria os irmãos Joel e Avram (Glazer), que são quem efetivamente dirige o clube, a ceder o controlo", escreve o 'Irish Mirror', que não revela fontes.Recorde-se que os adeptos dos red devils têm pedido a saída dos Glazer do clube, sobretudo depois do aparecimento do United como um dos fundadores da Superliga Europeia.Joel Glazer pediu desculpas, mas nem isso serviu para amenizar a ira dos adeptos.O clube foi comprado pela família Glazer em 2005, por 790 milhões de libras (cerca de 906 milhões de euros). Está cotado na bolsa de Nova Iorque mas os Glazer têm a maioria do capital.