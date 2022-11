Imprensa inglesa avança: Jorge Mendes reuniu-se com 'tubarão' europeu para colocar Ronaldo

O 'Daily Mail' escreve em Inglaterra que Jorge Mendes reuniu-se na semana passada com dirigentes do Bayern Munique, no sentido de encontrar uma colocação para Cristiano Ronaldo.O craque português abriu uma frente de batalha com o Manchester United depois da polémica entrevista que deu ao jornalista britânico, Piers Morgan, onde teceu duras críticas ao treinador, aos donos e até às instalações do clube.Segundo o jornal, representantes do clube alemão terão estado em Inglaterra, em conversas com o empresário português.Recorde-se que no verão o Bayern Munique foi um dos clubes falados como possível destino de CR7, mas na altura Oliver Khan, diretor executivo dos bávaros, explicou que Ronaldo não se enquadrava na filosofia do clube.O Chelsea, segundo o mesmo jornal, pode ser a solução para o futuro imediato do português, até porque o dono dos blues é fã de Ronaldo. No entanto, se no verão Thomas Tuchel não quis CR7, parece queGraham Potter, o novo treinador, alinha pelo mesmo diapasão...