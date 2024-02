Imprensa inglesa avança que Mourinho quer voltar ao Manchester United

O 'Daily Mail' avança esta quarta-feira que José Mourinho quer voltar ao Manchester United e cita fontes próximas do treinador português para sustentar a informação. De acordo com esta notícia, o técnico português acredita que o trabalho no clube inglês, onde esteve entre 2016 e 2019, ficou inacabado."A ambição dele é voltar ao United. Ele sente que tem assuntos inacabados lá depois de como tudo terminou da última vez e assumiu como missão voltar.", terá confidenciado um amigo de Mourinho ao 'Daily Mail'.Mourinho, de 61 anos, encontra-se sem clube após a saída da Roma. No United conquistou uma Supertaça, uma Liga Europa e um Taça da Liga. O clube inglês é atualmente orientado por Erik Ten Hag.