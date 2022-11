Imprensa inglesa diz que Wayne Rooney ficou "perplexo" com comentários de Ronaldo

A imprensa inglesa relata esta manhã que Wayne Rooney terá ficado "perplexo" com os comentários que Cristiano Ronaldo fez na entrevista ao jornalista Piers Morgan.O internacional português, de 37 anos, disse não entender por que motivo o antigo companheiro de equipa nos red devils, também de 37 anos, o critica tanto, dando a entender que Rooney sente inveja. "Provavelmente pelo facto de ele ter terminado a sua carreira por volta dos 30 e eu ainda jogar a um alto nível", disse o português, que em jeito de brincadeira se considerou "mais bonito" do que o ex-avançado inglês.Segundo a 'Sky Sports', Wayne Rooney não conta fazer comentários públicos sobre o assunto. "Sabemos que ele ficou perplexo com as críticas que lhe foram feitas pelo Cristiano Ronaldo, mas o melhor marcador da seleção inglesa de todos os tempos não vai fazer declarações públicas sobre o assunto. Ele sempre disse que o Ronaldo é um dos melhores jogadores do Mundo, juntamente com Lionel Messi."E prossegue o canal inglês: "Ele sente que o Ronaldo tem de aceitar o facto de estar na última fase da sua carreira e que estar num clube como o Manchester United significa respeitar a situação e não esperar jogar todos os minutos em todos os jogos. Sabemos que o Rooney não sente qualquer tipo de animosidade relativamente ao Ronaldo", acrescenta a Sky Sports.