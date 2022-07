Ingleses adiantam possíveis destinos de Cristiano Ronaldo e há um clube surpresa

O portal 'The Athletic' adianta que o Nápoles é uma das equipas interessadas em garantir a contratação de Cristiano Ronaldo. Esta informação surge na sequência da notícia desta tarde , que dava conta do novo pedido de CR7 para sair neste defeso, e acaba por 'obedecer' à vontade do avançado português em mudar-se para uma equipa que esta temporada dispute a Liga dos Campeões.Além dos italianos, Chelsea e Bayern Munique estarão na lista de candidatos a contratar o craque de 37 anos, sendo recordada neste artigo a reunião da semana passada entre Jorge Mendes e Todd Boehly , o dono do Chelsea, que tanta polémica gerou nas hostes red devils. Por outro lado, o Paris SG não tem qualquer interesse em avançar.Cristiano Ronaldo, recorde-se, atuou na Serie A entre 2019 e 2021, na altura ao serviço da Juventus.