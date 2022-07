Ingleses avançam que Jorge Mendes garantiu ao Man. United que tem proposta por Ronaldo

Numa altura em que Cristiano Ronaldo continua a não integrar os trabalhos de pré-temporada do Manchester United - apesar de já ter estado em Carrington -, o 'The Sun' avança que Jorge Mendes avisou os red devils que tem em mãos uma oferta de um "rival" pelo internacional português.Segundo a mesma fonte, Jorge Mendes pediu ao Manchester United para definir um valor para Cristiano Ronaldo, de maneira a que a equipa interessada possa avançar com uma proposta concreta.Recorde-se que ontem, a imprensa inglesa avançou que o avançado pediu para rescindir com os red devils , de forma a poder juntar-se, a custo zero, a uma equipa que dispute a Liga dos Campeões. De resto, os pedidos de saída continuam a ser rejeitados pela direção do Manchester United, que quer contar com o jogador.