Ingleses avançam que Rashford 'caiu' do onze do Manchester United por razões disciplinares

Marcus Rashford 'caiu' do onze inicial do Manchester United para a partida deste sábado contra o Wolves por razões disciplinares, avança o jornal britânico 'The Sun'.De acordo com a mesma fonte, era esperado que o avançado internacional inglês alinhasse de início na frente de ataque dos red devils para a partida da 18.ª jornada da Premier League, mas acabou por ser relegado para... a bancada.Em declarações à 'BT Sports', Erik ten Hag justificou a ausência do jogador como tratando-se de uma "questão disciplinar interna".Entretanto, entre as duas equipas iniciais, de salientar a presença de sete portugueses nos jogadores que vão alinhar de início no Estádio Molineux.