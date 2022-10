Ingleses dizem que Cristiano Ronaldo recusou entrar diante do Tottenham

O jornal inglês 'Daily Mail' revela esta quinta-feira que Cristiano Ronaldo se terá recusado a entrar como suplente na fase final do encontro de ontem diante do Tottenham. De acordo com a referida publicação, CR7 terá sido chamado por Erik ten Hag durante o período de aquecimento para entrar em campo diante dos spurs, mas acabou por torcer o nariz à opção do técnico, recusando-se a ouvir as suas instruções antes de se encaminhar para os balneários ainda antes do final do jogo Inicialmente, recorde-se, apontou-se a reação de CR7 ao facto de Ten Hag ter decidido fazer algumas substituições (ao colocar Christian Eriksen e Anthony Elanga aos 87') e deixar o português de fora. Após o encontro, recorde-se, o holandês não quis comentar as ações do avançado, dizendo apenas que iria "lidar" com a situação durante o dia de hoje.