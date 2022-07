Ingleses dizem que Man. United deixa Cristiano Ronaldo sair este verão... mas com duas condições

A novela em torno do futuro de Cristiano Ronaldo conheceu este sábado uma novidade da qual ninguém estava à espera... nem mesmo CR7 e Jorge Mendes! De acordo com o 'Mirror', pela primeira vez o Manchester United mostrou-se disposto a deixar o avançado português sair do clube neste mercado de transferências, mas impôs duas condições para que essa saída aconteça.A primeira, escreve o diário inglês, passa por uma saída por empréstimo de uma temporada e não uma transferência em definitivo, o que permitiria a CR7 satisfazer o seu desejo de continuar a disputar a Liga dos Campeões em 2022/23 - possivelmente no At. Madrid.A outra condição é que o avançado português accione a opção por mais um ano de contrato com os red devils - que existe no acordo feito entre as partes em 2021 -, para que dessa forma possa fazer uma última temporada no clube antes do seu adeus, preferencialmente com possibilidade de jogar na Champions, algo que os responsáveis do clube inglês confiam poder alcançar esta temporada com Erik ten Hag.Segundo o 'Mirror', esta nova via de negociação foi colocada em cima da mesa pelos dirigentes do Manchester United e apanhou de surpresa tanto Jorge Mendes como Cristiano Ronaldo. Por agora, escreve a mesma publicação, não houve qualquer resposta a esta possibilidade, mas esta via seria vista com bons olhos pelos patrocinadores do clube, que não querem perder a visibilidade que CR7 lhes poderia dar apenas ao fim de um ano de ligação.