Ingleses dizem que Manchester United despediu Solskjaer: só falta aprovação de Joel Glazer

O Manchester United já tomou a decisão de despedir Ole Gunnar Solskjaer e apenas faltará o 'sim' de Joel Glazer, revelou esta noite o 'Guardian'. A direção dos red devils optou por esta via numa reunião de emergência, motivada por nova derrota da equipa, este sábado, em casa do Watford (4-1).A reunião durou várias horas e, de acordo com a mesma fonte, a ideia passa agora por fazer o anúncio sem que o mesmo soe a despedimento, fazendo referência a acordo mútuo. A bola estará do lado de Glazer, dono do clube - juntamente com Avram Glazer.O desaire de hoje deixou o United em 7.º lugar na Premier League, a 12 pontos do líder Chelsea.