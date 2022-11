Ingleses dizem que Manchester United está preparado para 'rasgar' o contrato de Ronaldo

O jornal inglês 'The Sun' avança em Inglaterra que o Manchester United está preparado para rasgar o contrato de Cristiano Ronaldo, depois das considerações que o jogador fez sobre o clube na entrevista ao jornalista britânico, Piers Morgan.Ronaldo criticou o treinador, as instalações e até a atuação dos Glazers, os donos dos red devils.Erik Ten Hag já teve uma reunião com a direção, no sentido de estudar as medidas legais que poderão ser acionadas visando o português.Segundo o 'The Sun', o Manchester United acredita que o jogador está a "minar" os progressos que foram feitos sob a liderança do novo técnico, bem como a união que Ten Hag conseguiu fomentar no grupo desde que chegou a Old Trafford.Entretanto, o 'Daily Mail' escreve esta terça-feira que Erik ten Hag disse aos dirigentes do Manchester United que Cristiano Ronaldo não devia voltar a vestir a camisola do clube.A ESPN avançou que Ten Hag até adiou as férias com a família, por causa da entrevista do português.Segundo o 'Daily Mail', o treinador holandês considera que CR7 foi longe demais e já disse isso mesmo aos dirigentes dos red devils, com quem se reuniu durante o dia de ontem.