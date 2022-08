Ingleses dizem que Ronaldo ficou "impressionado" com contratações de Casemiro e Antony

O 'The Sun' avança que o Manchester United acredita na permanência de Cristiano Ronaldo, uma vez que o avançado ficou "impressionado" com as contratações dos red devils nos últimos dias do mercado de verão, nomeadamente Casemiro e Antony.Depois de ter sido derrotado nos primeiros dois jogos da temporada na Premier League - frente a Brighton (1-2) e Brentford (0-4) -, o Manchester United somou a segunda vitória consecutiva na competição diante do Southampton no passado fim de semana e, segundo a mesma fonte, o internacional português acredita que o clube pode estar no caminho certo, apesar de não disputar a Liga dos Campeões na presente época.Cristiano Ronaldo, recorde-se, tem contrato com o Manchester United até 2023, com mais uma temporada de opção.