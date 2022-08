Ingleses dizem que Ten Hag quer que Cristiano Ronaldo deixe já o Man. United

O jornal inglês 'The Sun' escreve esta quarta-feira que Erik ten Hag quer que Cristiano Ronaldo saia já do Manchester United, considerando que a equipa "fica melhor" sem o português.Segundo o mesmo jornal, a situação em torno de CR7 - que quer deixar o clube - está a minar o arranque de época dos red devils, que perderam os dois primeiros jogos realizados na Premier League e são últimos na classificação geral do campeonato.Ten Hag chegou a dizer que contava com Ronaldo, mas agora, escreve o 'The Sun', o holandês está preparado para deixar o avançado partir. O mesmo jornal avançou há poucos dias que muitos jogadores do plantel estão "furiosos" com a forma como o português está a forçar a saída, alegando que isso está a afetar o espírito de grupo.O problema, de acordo com o mesmo jornal, é que o Manchester United não tem propostas e o clube não está disposto a rasgar o contrato do avançado.Jorge Mendes terá comunicado à direção dos red devils que Ronaldo tem acordo com um clube, mas o United não sabe de quem se trata nem recebeu qualquer proposta.