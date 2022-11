Ingleses explicam como Ronaldo pode 'atrapalhar' contratação de Bellingham pelo Man. United

A saída de Cristiano Ronaldo do Manchester United, em janeiro ou no final na época, pode 'atrapalhar' a entrada dos red devils na corrida pela contratação do médio inglês Jude Bellingham, que promete tornar-se na estrela das próximas janelas de mercado. O jovem jogador do Borussia Dortmund, de 19 anos, é pretendido por alguns dos principais colossos europeus e os alemães pedem qualquer coisa como 150 milhões de euros.Mas como pode a saída de Ronaldo interferir na transferência de Bellingham para Old Trafford? Segundo o jornal 'Manchester Evening News', será tudo uma questão de prioridades. É que, dada a falta de opções, o objetivo principal será a contratação de um avançado, ou até mesmo dois, em virtude dos problemas físicos ultimamente apresentados por Anthony Martial.Por isso, por mais que Erik ten Hag e os responsáveis do United gostassem de contar com Bellingham, o reforço do meio-campo não está entre as primeiras necessidades do plantel. Real Madrid, Liverpool e Manchester City, os clubes que estão na peugada do jogador, provavelmente agradecem...O 'Manchester Evening News' explica ainda o clube vai ter de garantir um ou dois avançados bons que não custem muito dinheiro, mas também vai precisar de os convencer a assinar. E para isso será importante garantir a qualificação para a Liga dos Campeões, algo que não aconteceu na época passada.