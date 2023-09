Ingleses garantem que Jadon Sancho foi afastado no Man. United por não pedir desculpa a Ten Hag

O Manchester United emitiu um comunicado a dar conta que Jadon Sancho vai deixar de treinar com a equipa principal e a imprensa inglesa revela esta manhã que a decisão ficou a dever-se à recusa do jogador em pedir desculpa ao treinador, Erik ten Hag.Sancho deixou uma publicação no Twitter visando o técnico, depois de Ten Hag ter dito que o tinha deixado de fora do jogo com o Arsenal por não ter treinado bem.Na mensagem o avançado inglês garantiu que sempre se empenhou nos treinos, explicando que "há outras razões" para aquela tomada de posição do treinador.O diretor de futebol do United, John Murtough, e o diretor executivo, Richard Arnold, têm tentado mediar o conflito, mas dando sempre total apoio ao treinador.