Ingleses garantem que jogadores do Man. United estão 'fartos das atitudes' de Ronaldo

O futuro de Cristiano Ronaldo continua incerto a menos de um mês do fecho do mercado de transferências, numa altura em que, segundo o 'The Sun', vários elementos do Manchester United "estão a ficar fartos da postura e da atitude" do internacional português.De acordo com a mesma fonte, alguns jogadores dos red devils têm mostrado insatisfação relativamente ao impasse entre CR7 e o Manchester United. O avançado já terá pedido para deixar o clube , mas a formação inglesa insiste em segurá-lo."[A situação de Ronaldo] Está realmente a começar a chatear alguns jogadores. Ele ainda tem os seus aliados em campo, mas muitos estão fartos da maneira como tem gerido as coisas", refere fonte próxima do clube ao jornal britânico.Cristiano Ronaldo, recorde-se, regressou ao Manchester United em 2021, depois de ter representado os red devils entre 2003 e 2009.