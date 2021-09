Ingleses recordam palavras de Ferguson na estreia de Ronaldo: «Temos de ter cuidado com o miúdo»

A imprensa inglesa recordou esta quarta-feira o primeiro jogo de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United, bem como as palavras de Alex Ferguson sobre a estreia do português. O treinador escocês, grande responsável pelo regresso de CR7 a Old Trafford, apelava na altura a que se tivesse cuidado com o "miúdo" de 18 anos.





"Foi uma estreia maravilhosa. O ritmo de jogo na primeira parte estava demasiado lento e pensei que o Cristiano ia acrescentar velocidade", disse Ferguson depois da vitória, por 4-0, sobre o Bolton, em agosto de 2003.Ronaldo começou no banco e quando entrou os red devils venciam por 1-0, com um golo de livre apontado por Ryan Giggs. A entrada do português trouxe, além de velocidade, inspiração ao jogo e a equipa acabou por assinar uma goleada. "Temos de ter cuidado com o miúdo. As pessoas têm de se lembrar que ele tem apenas 18 anos. Há que avaliar bem a sua utilização", alertou na altura Alex Ferguson.Sam Allardyce, então treinador do Bolton, também comentou a estreia de Ronaldo, que já conhecia depois de uma conversa com Mário Jardel. "Depois do que o Mário nos disse, estava não estava à espera que ele começasse no banco. Faz-me lembrar o Ryan Giggs quando começou. Joga por dentro, por fora, usa os dois pés e corre. Toda a gente sustém a respiração quando ele tem a bola."Quem não se mostrou impressionado foi Roy Keane. "Jogou 20 minutos, foi o que foi. Penso que ele ganhou um penálti, e depois?", questionou o então médio do Manchester United.Mais recentemente, depois da derrota da Irlanda com Portugal, Keane mostrou-se rendido a CR7. "Quantas vezes posso dizer? O homem é um génio. Estou cansado de o dizer."