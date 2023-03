Ingleses revelam 'castigo brutal' de Ten Hag a jogadores do Man. United após humilhação em Anfield

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O 'Mirror' revela, esta segunda-feira, o "castigo brutal" de Erik ten Hag aos jogadores do Manchester United logo após a goleada histórica sofrida em Anfield (0-7) , descrevendo o momento como uma "experiência dolorosa".Segundo a mesma fonte, o treinador holandês obrigou os seus atletas a sentarem-se em silêncio durante alguns minutos e a ouvirem as celebrações dos jogadores adversários e dos adeptos em Anfield, numa altura em que o estádio estava ao rubro após o apito final.Depois, Ten Hag terá discursado brevemente para o plantel, referindo que esperava que aquele momento servisse de inspiração para que resultado semelhante não voltasse a acontecer.Recorde-se que o treinador holandês deixou muitas críticas à equipa depois do encontro, frisando que os seus jogadores não foram "profissionais"