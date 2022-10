Ingleses revelam conversa de Cristiano Ronaldo com Erik ten Hag

O jornal inglês 'Mirror' avança em Inglaterra que Cristiano Ronaldo teve uma conversa com Erik ten Hag onde garantiu ao treinador do Manchester United que pretende lutar pelo seu lugar na equipa, bem como melhorar os seus índices físicos.O craque português foi colocado a treinar à parte e não foi convocado para o jogo de ontem com o Chelsea, depois de se ter recusado a entrar nos minutos finais do encontro com o Tottenham, acabando por deixar o relvado com a partida ainda a decorrer.Conta o 'Mirror' que Ronaldo, de 37 anos, disse a Ten Hag que quer voltar ao grupo, o que beneficia o jogador e o clube. Ronaldo, acrescenta o mesmo jornal, quer chegar ao Mundial, no próximo mês, na máxima forma e sabe que dificilmente conseguirá isso a treinar sozinho.