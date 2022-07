Ingleses revelam desfecho da reunião entre Cristiano Ronaldo e o Man. United

O 'Telegraph' adianta que o dia intenso de reuniões em Carrington entre Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes e a direção do Manchester United deixou tudo praticamente na mesma. De acordo com a mesma publicação, os red devils continuam irredutíveis na sua postura de não abrir mão do avançado português, que por seu turno continua a bater o pé na tentativa de conseguir sair do clube.O Man. United terá 'usado' a presença de Sir Alex Ferguson para tentar persuadir o avançado português a mudar de ideias, mas nem a influência do escocês, o técnico que levou CR7 para Manchester em 2003, fez o jogador mudar de opinião. A direção do Man. United esteve representada ao mais alto nível por Richard Arnold, diretor executivo do clube, mas nem essa presença fez as posturas aproximarem-se.Cristiano Ronaldo, recorde-se, tem contrato até final desta temporada com os red devils, havendo ainda uma opção para renovar por mais uma época.