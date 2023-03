Ingleses revelam fúria de Ten Hag e palavras de Bruno Fernandes no balneário do Manchester United

O jornal inglês 'The Sun' cita uma fonte do Manchester United e revela esta segunda-feira o que se passou ontem no balneário do Manchester United, depois da humilhante goleada sofrida em Anfield, diante do Liverpool.Erik ten Hag estava "furioso" e dirigiu palavras duras a toda a equipa: "O Ten Hag estava lívido. Depois do jogo foi logo para o túnel e assim que os jogadores chegaram ao balneário, 'rasgou-os'. Foi um tratamento de choque. Explicou que até aceita a derrota, mas que a forma como eles tinham jogada não foi profissional. Não se dirigiu a ninguém em particular, disse que todos, incluindo ele próprio, agora precisam de aprender com o que aconteceu."Embora nas últimas horas tenham aparecido muitos adeptos do Manchester United a exigir que Bruno Fernandes deixe de envergar a braçadeira de capitão, a mesma fonte contou que não é essa a intenção de Ten Hag."O Bruno vai manter-se como capitão. Ele também falou depois do jogo e disse aos companheiros que é preciso responder a isto. Deixou claro que ainda há muito por jogar e o treinador acredita que o Bruno é a pessoa certa para envergar a braçadeira", contou.