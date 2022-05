Ingleses revelam quanto Cristiano Ronaldo paga em impostos

Cristiano Ronaldo é o jogador mais bem pago da Premier League, com um salário de 510 mil libras semanais (604 mil euros), mas esse estatuto faz do português também aquele que maior dedução em impostos tem de fazer. Ao todo, segundo as contas feitas pelo City A.M., com base em dados recolhidos pela RIFT Tax Refunds, CR7 aufere um salário bruto de 31,40 milhões de euros anuais, sendo que a sua dedução total para impostos ascende aos 15,14 milhões, quase metade daquilo que aufere em termos brutos. Feitas as contas, ao avançado português 'restam' 16,26 milhões de euros no final de cada temporada.Os seguintes elementos da lista dos maiores contribuintes do estado são, logicamente, os que maiores salários têm. Kevin De Bruyne é o segundo neste particular, com uma dedução de 11,87 milhões dos 24,65 milhões brutos que recebe (o belga fica, por isso, com 12,77M€). Seguem-se David De Gea, com uma dedução de 11,14M€, Jadon Sancho e Raphal Varane, com 10,39M€ e 10,10M€, respetivamente. O primeiro jogador fora de Manchester nesta lista é Romelu Lukaku, do Chelsea, com uma dedução de 9,65M€ no seu salário bruto de 20M€.Em média, escreve o 'City A.M.', um jogador da Premier League aufere cerca de 3,7M€ brutos anualmente, gerando uma folha de dedução de 1,72M€ para o estado.