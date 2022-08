Ingleses revelam que Ronaldo pediu a Rangnick para afastar Maguire do onze do Man. United

O 'The Athletic' revela, esta quarta-feira, um episódio que remonta a fevereiro deste ano onde Cristiano Ronaldo se dirigiu a Ralf Rangnick - treinador do Manchester United à data - de maneira a convencer o alemão a afastar Harry Maguire da equipa.Segundo a mesma fonte, o internacional português, assim como Paul Pogba e Raphael Varane, terão abordado Rangnick durante uma má fase da equipa - que apenas somou duas vitórias em sete jogos no mês em questão -, altura em que o internacional português terá dito ao técnico alemão que o central era "parte do problema" e da má forma do conjunto inglês.O 'The Athletic' sublinha ainda que Rangnick "achou a conversa inapropriada" devido ao facto de Maguire não estar presente, levando a um pedido de desculpas dos jogadores em causa.