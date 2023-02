Instalações do Manchester United vão ter espaço para os jogadores terem sessões de yoga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Manchester United vai investir alguns milhões para fazer uma reformulação no seu centro de treinos, em Carrington, o qual vai passará a ter espaço para os jogadores terem sessões de yoga. As obras vão começar neste verão, segundo o 'The Sun'.Este investimento surge cerca de três meses após Cristiano Ronaldo ter criticado, na polémica entrevista a Piers Morgan, o facto de o clube de Manchester não investir há alguns anos para melhorar o seu centro de treinos.