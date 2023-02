Investidores do Qatar avançam até ao final da semana com proposta para comprar o Man. United

Um grupo de investidores do Qatar está a postos para fazer uma proposta pelo Manchester United, avança a agência Bloomberg. Um consórcio daquele país árabe prepara-se para fazer uma primeira oferta até ao final da semana, com o apoio do fundo soberano, ou seja, com o suporte das autoridades do Qatar.



O Manchester United é detido pelos Glazer, uma família norte-americana que estará disposta a desfazer-se dos red devils.



Até ao momento apenas o bilionário britânico, Jim Ratcliffe, mostrou oficialmente interesse, em parceria com o Goldman Sachs Group Inc. e com o JPMorgan Chase & Co.



Recorde-se que a Qatar Sports Investments é dona do PSG e, segundo as regras da UEFA, não ter uma participação maioritária noutro clube que compita nos torneios da mesma região, incluindo a Liga dos Campeões.



Ainda segundo a Bloomberg, o xeique Tamim bin Hamad Al Thani, o emir of Qatar, é adepto do Manchester United e dificilmente deixará escapar a oportunidade de deter um dos maiores clubes do Mundo.



Um especialista em investimento desportivo explicou à agência que a proposta terá de ser superior a 4 mil milhões de libras (4,527 mil milhões de euros) para ser bem sucedida.