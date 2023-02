Investidores do Qatar veem Man. United como "jóia da coroa" e vão avançar com proposta pelo clube

Um grupo de investidores qataris pretende avançar, nos próximos dias, com uma proposta milionária para comprar o Manchester United, avança esta terça-feira o 'Daily Mail'.Segundo a mesma fonte, o grupo em questão - que não está relacionado à QSI (Qatar Sports Investment), uma vez que a mesma entidade não pode ser dona de dois clubes na mesma competição, e PSG e United se podem cruzar na Europa - vê nos red devils uma "jóia da coroa" do futebol, e pretende dar a Ten Hag o dinheiro necessário para que este eleve o Manchester United ao estatuto que outrora ocupou.O jornal britânico explica ainda que esta proposta terá como principal pilar a interação com os adeptos, e que estes, de resto, deverão ter a última palavra no que diz respeito ao futuro de Old Trafford, que poderá passar por remodelações.A oferta deverá ser oficializada nos próximos dias.