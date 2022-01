Irmão de Jesse Lingard acusa Manchester United de "prender" o médio em Old Trafford

Louie Scott, irmão de Jesse Lingard, fez uma publicação onde deu a entender que o Manchester United está a "prender" o médio internacional inglês em Old Trafford. O jogador, que termina contrato no final da época, foi dado como possível reforço do Newcastle, por empréstimo, mas ao que parece o negócio não vai efetivar-se devido às elevadas exigências dos red devils.Scott partilhou uma foto de Lingard, feliz, a celebrar um golo pelo West Ham - esteve emprestado aos hammers na época passada -, e fez uma referência a Akon, um artista de hip-hop que tem um single intitulado 'Locked Up' (preso), muito conhecido."Há um ano foi-lhe 'permitido' sair por um dia", escreveu, partilhando três emojis de choro. "Agora sabemos o que o Akon sentiu."A letra da canção inclui frases como "tirem-me daqui, estou preso, eles não me deixam sair".Há um ano Jesse Lingard foi emprestado ao West Ham e fez seis meses de grande nível ao serviço dos hammers. Marcou 9 golos e fez 9 assistências, em 16 jogos, ajudando a equipa a apurar-se para a Liga Europa.