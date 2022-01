«Isto é o que Greenwood me faz»: O áudio e os vídeos que comprometem o jogador do Man. United

A vida e carreira de Mason Greenwood podem estar prestes a sofrer uma grande reviravolta. Isto porque o avançado do Manchester United está a ser acusado de violência doméstica pela sua ex-namorada, Harriet Robson, e as imagens não abonam em nada a favor do jogador dos red devils.Tudo começou quando, este sábado, Robson partilhou nas redes sociais algumas imagens e vídeos onde eram visíveis inúmeras marcas em várias zonas do corpo, como nos braços ou nas pernas (ver imagens acima). Adicionalmente, a ex-namorada do jogador partilhou ainda outra fotografia com um corte profundo no lábio, de onde se pode ver uma grande quantidade de sangue a escorrer. "Isto é o que Greenwood me faz", podia ler-se na publicação, entretanto apagada.De resto, Robson divulgou uma mensagem de voz, que data a 2021, onde alegadamente se ouve a voz de Mason Greenwood que, durante um momento mais íntimo, parece tentar 'obrigá-la' a ter relações sexuais."Põe a merda das pernas para cima", diz Greenwood, que reage de maneira agressiva quando a ex-namorada lhe diz que não quer fazer nada. "Eu não quero saber dessa merda. Eu vou ter relações contigo, estúpida, e não quero saber se tu queres ou não", exclama o avançado inglês.Recorde-se que o Manchester United já reagiu ao sucedido, garantindo que apesar de já estar "a par da situação", não vai, por enquanto, "fazer mais comentários", preferindo esperar "por mais desenvolvimentos na investigação".