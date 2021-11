Italianos avançam que Pogba está disposto a baixar salário para regressar à Juventus

Paul Pogba é, desde há algum tempo, um dos jogadores que é constantemente apontado à saída do Manchester United.

O jornal italiano 'La Gazzetta dello Sport' avança esta quarta-feira que o internacional francês está alegadamente disposto a fazer esforços para regressar à Juventus, emblema onde viveu alguns dos melhores momentos na sua carreira.

De acordo com a mesma fonte, o médio-centro gaulês aceitaria baixar consideravelmente o seu salário para voltar a vestir a camisola da 'Vecchia Signora'.

Contudo, a equipa teria de garantir a presença na próxima edição da Liga dos Campeões, algo que neste momento não é um dado adquirido, uma vez que a Juve se encontra no oitavo lugar da Serie A, com 18 pontos - menos quatro do que a Atalanta, quarta classificada e última com lugar de acesso à fase de grupos da Liga milionária.