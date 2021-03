Já ouviu o hino da Champions e agora é canalizador: «Nas obras perguntam-me pelo Man. United»

Lee Roche subiu rápido no mundo do futebol, mas caiu abruptamente. O antigo jogador inglês, que se estreou na equipa do Manchester United ao lado de nomes como David Beckham, Ryan Giggs e Paul Scholes, sob a batuta de Alex Ferguson, hoje é canalizador.





Jogou na Premier League com os red devils e também na Liga dos Campeões. Esteve num jogo a 18 de março de 2003 frente ao Deportivo da Corunha. Lateral direito, também jogou a médio centro, mas acabou por não vingar no United e, ainda em início de carreira, acabou por sair de Old Trafford. Foi emprestado ao Wrexham, vendido depois ao Burnley... acabou numa equipa irlandesa."Talvez se tivesse socializado mais, como o O'Shea e o Fletcher, as coisas podiam ter corrido melhor. Eu ia dos treinos para casa, não me misturava com os rapazes", recorda o antigo futebolista, de 40 anos, numa reportagem publicada pelo 'Planet Football'."Lembro-me de estar alinhado no campo e ouvir a música da Champions, era como se estivesse numa bolha", lembra o antigo internacional inglês nos escalões de sub-18 e sub-21. Foi substituído ao intervalo do jogo com o Deportivo. "Tive pela frente o Albert Luque e acho que o defendi bem. Mas ao intervalo fui substituído e eu não ia enfrentar Sir Alex Ferguson... Nunca me disse porque me tirou do jogo e Giggs animou-me, disse para manter a cabeça levantada."Depois de algumas lesões, Roche perdeu o interesse pelo futebol e aos 27 anos decidiu pendurar as chuteiras. "Vinha para casa e não queria ver futebol pela televisão."Depois da retirada, a Associação de Futebolistas Ingleses ajudou-o a integrar-se no mundo laboral. Trabalha a tempo inteiro como canalizador e treina uma equipa de miúdos de 11 anos. "Os meus companheiros nas obras perguntam-me pelo United, mas é um pouco aborrecido e não vou estar sempre a dizer que joguei lá."